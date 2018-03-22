«Жизнь прекрасна». Премьера народного молодежного театра «Легион»

Трагикомедия, классика советской драматургии Николая Эрдмана добралась до мозырской сцены. Режиссер и актеры народного молодежного театра «Легион» решились на то, что в свое время хотел, но так и не смог сделать Станиславский. Запрет на постановку был подписан Сталиным. 30 марта во Дворце культуры нефтепереработчиков «легионеры» представят новый спектакль «Жизнь прекрасна» по мотивам пьесы Эрдмана «Самоубийца».

Пьеса «Самоубийца» была написана еще в далеком 1928 году, но при жизни автора не печаталась и не ставилась в театрах. По сюжету события происходят в коммунальной квартире, где главный герой живет с женой и тещей. «Легион» представит острую комедию о надеждах «маленького» человека и его желании «устроиться в мире». Зрителям, которые придут на спектакль, стоит готовиться к сильным впечатлениям.

Главную роль в премьерном спектакле сыграет молодой талант Денис Тесаков. В его актерской биографии – это одна из первых крупных ролей.

До премьеры спектакля «Жизнь прекрасна» осталось чуть больше недели. Еще раз напомним, «легионеры» своих преданных поклонников и новых зрителей ждут в пятницу, 30 марта. А пока – продолжают упорно работать над каждой деталью постановки.