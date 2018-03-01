Завершающий этап акции «Безопасность в каждый дом»

В Мозыре специалисты ГРОЧС активно привлекают к мероприятиям профилактической направленности молодежь.

В обеденное время на первом этаже торгового центра ‘Глобал Маркет» многолюдно. Кто-то спешит за продуктами, кто-то — этажами выше за одеждой или бытовой техникой. Но внимание всех покупателей привлекают ребята в красных майках и люди в форме МЧС.

Самые смелые смогли принять участие в конкурсе и получить подарки. Волонтеры раздавали брошюры и буклеты. На их страницах очень важные правила, о которых мы иногда забываем в суете будней. А ведь такой простой предмет, как автономный пожарный извещатель, спас не одну человеческую жизнь.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер.