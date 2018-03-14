Заседание Совета женщин

По-настоящему весеннюю встречу провели на базе Мозырского областного лицея. Сюда пригласили ярких, сильных и успешных представительниц прекрасной половины человечества на заседание районной общественной организации «Белорусский союз женщин».

Первое в этом году собрание членов организации началось с экскурсии по лицею. И это не случайно. Авторитетную организацию отныне возглавляет директор областного лицея Инна Лагун. Уже в конференц-зале присутствующие проработали актуальные вопросы, определили ключевые направления деятельности и настраивались на активную работу.

Современные женщины – это не просто хранительницы домашнего очага, это одновременно матери, жены, руководители. Они управляют предприятиями и даже целыми странами. В Мозыре женский актив, объединенный под эгидой «Белорусского союза женщин», принимает непосредственное участие в жизни района.