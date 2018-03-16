Заседание координационного совета

На первом в этом году расширенном заседании координационного совета представители заинтересованных служб обсудили мероприятия по реализации Декрета №18.

Судьбы детей, для которых разлука с родителями, – единственная защита, волновали всех присутствующих на заседании районного координационного совета. Представители управленческого административного аппарата, системы образования, здравоохранения, правоохранительных органов собрались, чтобы обсудить меры по выполнению на Мозырщине требований Декрета Президента Беларуси №18. Этот документ обязывает государственные органы отстаивать интересы несовершеннолетних.

При решении детских судеб тщательно анализируется каждая конкретная ситуация. Проводятся десятки рейдов и проверок. Горе-родителей приглашают на заседания комиссии по делам несовершеннолетних. Если образ жизни мам и пап не меняется – детей отправляют с приют. Шанс вернуть сыновей и дочек в родной дом, у родителей сохраняется еще 6 месяцев. Правда, используют его, к сожалению, не все. Особое внимание компетентными органами уделяется работе с обязанными лицами.

Выявлять детей, находящихся в социально-опасном положении или нуждающихся в государственной защите – это задачи, возложенные на органы опеки и попечительства, учреждения образования, комиссии по делам несовершеннолетних, органы внутренних дел. Тревожные сигналы в инстанции могут поступать из медучреждений, школ и детских садов, и даже от соседей. На 1 января этого года в районе 362 ребенка признаны находящимися в социально-опасном положении. Жизнь каждого из них находится под пристальным вниманием.