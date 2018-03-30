Закрытие Республиканской олимпиады

Молодость, талант и, конечно же, отличные знания школьного предмета. Для двух сотен мальчишек и девчонок насыщенная событиями олимпийская неделя пролетела незаметно. Ребята со всех областей Беларуси на Мозырщине знакомились и общались, посещали театральные представления и выставочные залы. Но главной их целью были соревновательные дни, когда за школьными партами они демонстрировали обширные знания по истории и белорусскому языку и литературе.

Награждение победителей и призеров традиционно приходится на заключительный день олимпиады. Всех ее участников собрали в зале Городского Дворца культуры. Поздравления в адрес талантливых школьников звучали от почетных гостей.

Один за другим отличники поднимались на сцену. Кому-то достались поощрительные призы. Другим – благодарственные письма и подарки от организаций, поддержавших значимое в жизни района мероприятие. Самые громкие аплодисменты – для тех, кто сумел подняться на пьедестал олимпиадного почета.