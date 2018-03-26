Заболеваемость гриппом в Беларуси на 20% ниже прошлого сезона. Что касается вспышки кори, которая произошла в Волковыске, то она практически локализована

Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Беларуси в нынешнем сезоне был примерно на 20% ниже, чем в прошлом. Почти все заболевшие гриппом были не привиты. Среди причин снижения уровня заболеваемости—высокий охват прививками — более 40% белорусов привились от гриппа.

Что касается вспышки кори, которая произошла в Волковыске, то диагноз подтвержден у 29 человек. Кроме Волковыска, по одному случаю зафиксировано в Гродненской и Брестской области, но эти случаи связаны с Волковыскими, и один — в Гомельской области, в городе Жлобин, в семье, недавно вернувшейся из отпуска.

Как сообщили медики, заболевание в большинстве случаев выявили у тех, кто не был привит.

Медики настоятельно советуют тем, кто планирует ехать в Европу или Украину, учитывать вспышку кори и до поездки уточнить в поликлиниках, делали ли им прививки против этого заболевания.

Национальный календарь предполагает профилактические прививки от кори в 1 год и в 6 лет. Защиту обеспечивают именно две прививки. Если сведений о прививках нет или известно только об одной прививке от кори, или вы не болели корью ранее, тогда стоит сделать прививку даже взрослому не позже, чем за месяц до поездки.

Медики советуют немедленно обращаться к врачу, если у вас повысилась температура, появились сыпь, боль в горле, кашель, воспалилась слизистая глаз.