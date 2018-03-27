Выявление правонарушений в сфере оборота оружия, изъятие незаконно хранящегося оружия — это основные задачи специального комплексного мероприятия «Арсенал»

Гладкоствольные нарезные охотничьи ружья, пневматика, боеприпасы. Часть незарегистрированного арсенала мозыряне сдали добровольно, часть изъяли милиционеры в рамках проведения очередного специального комплексного мероприятия. СКМ проводится как минимум три раз в год, нынешний весенний «Арсенал» на территории Мозырского района также прошел результативно.

Буквально за месяц до специального комплексного мероприятия в Мозырский РОВД были сданы 6 револьверов системы Наган, настоящие музейные экспонаты. Самый старший револьвер датируется 1914 годом, а самый молодой был произведен во время войны—в 44. Правоохранители отмечают, в сфере оборота оружия мозыряне с годами активнее сотрудничают с органами. Добровольная сдача—избавляет от ответственности. Поэтому незарегистрированный арсенал приносят не только во время проведения специального комплексного мероприятия, но и на протяжении всего года. Были и курьезные случаи: пару лет назад житель Мозырского района нашел снаряд времен Великой Отечественной. Мужчина проявил, по его мнению, бдительность: взял гранату, сел на велосипед и привез ее прямо в РОВД. Боеприпас вынесли на безопасное расстояние, место оцепили и ждали приезда саперов. К счастью, все закончилось благополучно. Поэтому правоохранители в очередной раз напоминают, в случае обнаружения подозрительных предметов, не стоит действовать самостоятельно, а необходимо сразу же сообщать об этом экстренным службам.