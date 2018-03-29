Всесезонная задача—сделать все возможное, чтобы избежать трагедий. Смотровые комиссии продолжают активную работу

На территории ЖЭУ-2 проживает около 30 тысяч мозырян. Здесь расположено 105 многоквартирных домов и более 1800 частных домовладений. Поэтому на базе участка работают две смотровые.

Этот адрес давно попал в поле зрения членов комиссии. Вопросы к хозяину были и со стороны коммунальщиков, и представителей Энергонадзора, и газовщиков. Жалобы поступали и от соседей, недовольных буйным нравом одного из здешних жильцов—сына владельца. Семью взяли на особый контроль. Любителя выпить изолировали на некоторое время в ЛТП. В доме хозяева постепенно стали наводить порядок—отремонтировали печь, сейчас подготавливают стены к смене обоев, а потолок к побелке.

Следующее домовладение—полная противоположность. В доме царит уют и порядок. Хозяйка Светлана Аркадьевна с радостью встречает незванных гостей. К такого рода проверкам относится с пониманием.

Проконтролировать проблемные адреса, где проживают граждане группы риска—одинокие, пожилые, люди с ограниченными возможностями, а также провести активную профилактику на тему безопасности. Именно для этого и были созданы смотровые комиссии. На специфику их работы влияют и поры года. Зимой особое внимание—печному отоплению, весной мозырянам, которые проживают в частных домах, напоминают, чем чревато выжигание сухой растительности. А всесезонная задача комиссий—сделать все возможное, чтобы избежать трагедий.