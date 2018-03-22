«Всенародная боль и память». В деревне Лозки в Калинковичском районе прошел митинг-реквием, посвященный 75-ой годовщине Хатынской трагедии

Деревню Лозки называют младшей сестрой печально знаменитой Хатыни. Случившееся здесь – одна из незаживающих ран в истории Калинковичского района. 22 июля 1942 года фашистские каратели согнали в три дома 238 стариков, женщин и детей, и сожгли их заживо. Таким непомерно жестоким был ответ нацистов на действия местного партизанского отряда.

Всего за годы Великой Отечественной войны погибли более 460-ти жителей деревни Лозки. Их память почли во время митинга-реквиема. На мероприятие собрались представители районной власти и сельисполкома, общественных организаций и предприятий, учащаяся молодежь. Возле памятника сожжённым заживо звучали речи и стихи. Здесь же прошла акция «Свеча памяти».

Сегодня в Лозках проживает всего 10 человек. В основном пенсионеры. Изредка родительские дома навещают потомки. Кто-то местные домовладения использует под дачи. И каждый гость проезжает мимо трех холмов на месте сожжённых домов и мимо памятника, который еще десятки лет будут напоминать о том, что никогда не должно повториться.