Все для дома и дачи. Традиционная выставка открылась для мозырян в городском Дворце культуры

Выставка «Все для дома и дачи» для Мозыря – эта традиция, проверенная временем. 21 марта стартовала первая весенняя ярмарка. Более 30 участников, среди которых ведущие белорусские производители. ««Свiтанак», «Пинский трикотаж», «Алеся», «Красный мозырянин», а в этом году впервые среди гостей – предприятие «Гомельхимторг». Продукция гомельчан пользуется большим спросом особенно в канун весенне-полевых работ.

Белорусские производители привезли на выставку то, что порой не увидишь в магазинах. Для покупателей такая продукция всегда со знаком качества. Индивидуальные предприниматели разнообразили ассортимент.

На протяжении четырех дней на выставке можно приобрести чаи и сладости, мед и приправы на любой вкус, украшения и галантерейные товары, головные уборы и многое-многое другое. Традиционный весенний товар, саженцы, на этот раз представлен скромно, погода помешала. Более широкий ассортимент ждет покупателей на выставке 19 апреля.

Выставка «Все для дома и дачи работает в городском ДК с 21 по 24 марта. Покупателей ждут с 10 до 19 часов. В субботу торговый день будет сокращенным до 15 часов.