Внимание! Пропал человек!

Мозырский РОВД устанавливает местонахождение 58-летнего Анатолия Лаворенко, который днем 4 марта ушел из поселка Дружба и до сих пор не вернулся домой. По информации родственников, вечером того же дня мужчину видели выходящим из приемного покоя городской больницы. Приметы разыскиваемого: на вид 55-60 лет, рост 172 см, вес около 70 кг, среднего телосложения, волос седой, глаза серо-зеленые, носит усы. Особые приметы: на левой руке имеется татуировка, рядом с ней – след от ожога. Если вы владеете информацией о местонахождении Анатолия Лаворенко, просьба позвонить по телефонам: 8-033-650-79-87, 8-029-533-49-69, 32-91-82 или 102.