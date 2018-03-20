Внимание, нерест

С 20 марта в Гомельской области устанавливается запрет на лов всех видов рыбы. Любительское рыболовство полностью не запрещено, но существенно ограничено: только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, в светлое время суток и только с берега. За применение любых других орудий или способов лова в период запрета на нарушителя может быть наложен штраф в размере от 20 до 50 базовых величин. За выловленную запрещенным способом или орудием рыбу нарушитель обязан возместить вред, который в период нерестового запрета исчисляется по тройным таксам. Причинение вреда в особо крупном размере влечет уголовную ответственность.