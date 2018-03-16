Весна-2018 для некоторых жителей деревни Творичевка запомнится как стихийное бедствие

Озеро справа, озеро слева. Деревня Творичевка хотя и располагается вдалеке от реки, в этом году оказалась значительно подтопленной. Съемочная группа Телеканала приехала на место чрезвычайной ситуации спустя сутки. По словам жителей, наводнение началось днем ранее.

Вода пришла, откуда не ждали. Улица Держинского в деревни Творичевка, а точнее, ее левая сторона располагается ниже, чем сельхозугодия предприятия «Козенки-Агро». Обильное таяние снега на полях привело к настоящему наводнению. Ситуацию рассмотрели на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Экскаватор выкопал глубокую траншею между полем и земельными участками. Таким образом, воду пытаются остановить и направить в нужное русло. Жители рассчитывают еще и на то, что ситуацию поможет исправить и сама природа. В ближайшее время ожидается похолодание, а значит, таяние снега замедлится и на время прекратится.