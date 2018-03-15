Весенний ледоход совсем скоро начнется на реке Припять и ее притоках

Интенсивные весенние процессы начались на реке Припять и ее притоках. Сезонные разложение и таяние льда делают опасным прогулки у водоемов. И спасатели ОСВОДа вновь и вновь напоминают о соблюдении самых элементарных правил безопасности.

Специалисты экстренных служб готовы сразу же выехать на помощь в случае чрезвычайных происшествий. Но акцент все же делают на профилактику, чтобы не допустить трагедий. Рейдовые мероприятия у территорий водоемов района проводятся еженедельно.

К слову, уровень воды в реке неожиданно упал почти на 70 см. Значит, прогнозируемого ранее крупного паводка, скорее всего, на Мозырщине не будет.