Варе Назаревич из небольшого города Быхова нужна помощь

В ноябре Варваре исполнилось 2 года. Это обаятельная, любознательная и немного застенчивая девочка. До года малышка развивалась, как и все дети. Родители ждали первых самостоятельных шагов. Но так и не дождались. В 1 год и 8 месяцев Варе был выставлен серьезный диагноз «спинальная мышечная атрофия 2 типа». Это генетическое заболевание, при котором из-за атрофии мышц теряется способность ходить, стоять, и даже самостоятельно дышать. Искривляется позвоночник, и страдают все внутренние органы. При этом мозг не страдает, то есть здравомыслящий человек может оказаться запертым в обездвиженном теле.

Болезнь маленькой Вари прогрессирует. Она уже не может самостоятельно садиться, ползать, вставать без посторонней помощи. Единственный шанс для Вари это лекарство— СПИНРАЗА. Но у этого лекарства есть одно НО – его цена. Первый этап лечения СПИНРАЗОЙ стоит 754 790 евро.

Помочь Варе можно только всем миром. Сейчас в социальных сетях запущен флэшмоб. Все необходимые реквизиты вы видите и на своих экранах. Звонок с городского телефона или запрос на номер мобильного оператора – тоже маленькая помощь Варваре. Девочке, которая хочет ходить, смеяться и просто жить.