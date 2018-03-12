В Мозырском районе выбрали пернатый символ

Аисты, которые возвели свою резиденцию в самом центре города. Речные утки, которые уже давно ленятся улетать в теплые края и зимующие рядом с человеком. Миролюбивые и практически ручные голуби, которые обосновались на центральной площади. Как ни странно, но эти, так сказать, родные нам птицы, не прошли в финал конкурса «Выбираем пернатый символ района!». По результатам интернет-голосования финалистами первого этапа стали хищник с царственной и внушительной внешностью – орлан- белохвост; яркая, подвижная и коммуникабельная синица; сообразительная серая ворона, которую можно назвать полноценным городским жителем. Как и в природе, в конкурсе победил самый сильный участник: хищник, обитающий на Полесье и занесенный в Красную Книгу—орлан-белохвост. Возможно, ему на руку сыграло родство с орлом. А орел привычен мозырянам, ведь он изображен на гербе города. Результаты районного голосования уже переданы в общественную организацию «Ахова птушак бацькаўшчыны», которая и является инициатором областной акции, направленной на то, чтобы каждый уникальный уголок Гомельщины обрел свой неповторимый узнаваемый пернатый символ. В экологическом просветительском полномасштабном мероприятии упор все же делали на детей.

Орлан-белохвост ненамного опередил синицу. Зато ворона была явно у мозырян не в фаворе. Всего 4 процента ей отдали свои голоса. Всего в интернет-голосовании приняли участие более 4 тысяч мозярян.

Выборы пернатого символа Мозырщины—это, безусловно, не только интересно, но и важно. Но еще важнее—в очередной раз привлечь внимание к миру, который вокруг нас, к природе, которая нуждается в уважении и заботе.