В мозырских храмах верующие молились по погибшим на пожаре в Кемерово

То, что произошло в кемеровском торговом центре, до сих пор не укладывается в голове. Десятки погибших людей, большинство—дети. 28 марта в России было объявлено Днем траура. Скорбела и Беларусь. На официальном уровне было принято решение приспустить государственные флаги, из эфиров телеканалов исчезли развлекательные программы. В храмах прошли панихиды. Верующие молились за упокой души безвинно погибших.