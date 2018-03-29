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Рубрика: Новости

В мозырских храмах верующие молились по погибшим на пожаре в Кемерово

29 марта 2018, 16:56

То, что произошло в кемеровском торговом центре, до сих пор не укладывается в голове. Десятки погибших людей, большинство—дети. 28 марта в России было объявлено Днем траура. Скорбела и Беларусь. На официальном уровне было принято решение приспустить государственные флаги, из эфиров телеканалов исчезли развлекательные программы. В храмах прошли панихиды. Верующие молились за упокой души безвинно погибших.

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