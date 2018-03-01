В Мозыре задержан бомж-педофил

На Гомельщине – два дела о педофилии за сутки. В одном из районов 37-летний мужчина домогался племянницу, у нас в Мозыре бомж приставал к мальчику. В середине февраля неработающий житель Лельчицкого района,1973 г. р., злоупотребляющий спиртными напитками, приехал в Мозырь. Мужчина вел бродяжнический образ жизни, ночевал в подвалах и подъездах многоэтажных домов. По версии следствия, 20 февраля в 20:00 подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на техническом этаже одного из домов по бульвару Юности, совершил развратные действия в отношении мальчика, 2005 года рождения. Его задержали. Сейчас он заключен под стражу. Проводятся следственные действия.

Преступления против половой неприкосновенности детей обладают высокой степенью латентности. Сотрудники УСК по Гомельской области обращаются к гражданам, располагающих информацией о совершении в отношении несовершеннолетних насильственных действий сексуального характера, с просьбой незамедлительно сообщить ее в ближайшее подразделение Следственного комитета. Адреса и телефоны территориальных подразделений размещены на официальном сайте Следственного комитета Республики Беларусь.