В Мозыре прошло досрочное голосование на выборах президента РФ—2018 для граждан сопредельного государства, которые проживают на территории района

Досрочное выездное голосование на выборах президента Российской Федерации—2018 в Мозыре было организовано в городском Дворце культуры. Спустя непродолжительное время после начала работы на избирательный участок стали приходить те россияне, которые длительное время живут в Беларуси и которые переживают за дальнейшую судьбу своей родины—России. Опечатанная урна, кабины для голосования, тематическая литература, информация о кандидатах на должность главы государства и ленточки в цветах российского флага, которые сразу же стали патриотическим украшением лацканов пиджаков у мужчин и дамских сумочек.

11 марта досрочное выездное голосование для российских граждан было организовано в шести белорусских городах, в том числе и в Мозыре. На территории района официально проживает около полутора тысяч россиян. Ранее, чтобы поучаствовать в важнейших политических событиях своей родины, им приходилось ездить в Гомель или Минск.

Ожидается, что на нынешних президентских выборах явка по Беларуси будет выше, чем на предыдущих в 2012 году. Это связано с организацией досрочного выездного голосования, а также увеличением числа избирательных участков. Кроме того, россияне часто приезжают в Беларусь в личных, туристических целях и по работе. Всего же зарегистрированных граждан РФ в республике более 100 тысяч. 18 марта, в основной день выборов, на территории нашей республики будут работать 13 избирательных участков.