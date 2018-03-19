В минувшую субботу в Мозыре произошла массовая авария с участием шести автомобилей

Мороз, метель, сильный ветер. В минувшую субботу зима вновь напомнила о себе. Сложные погодные условия отразились на дорожной обстановке ростом числа аварий. На улице Интернациональная на обледеневшем участке дороги произошло ДТП с участием сразу шести автомобилей. Во главе оказался белый BMW. Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель ехавшего за ним Volkswagen неправильно выбрал скорость, произошло столкновение. Далее пошло как по накатанной. В Golf въехал его тезка, а после и KIA. На перекрестке улиц Интернациональная и Ульяновская водитель Skoda пытался объехать ДТП, остановился, чтобы пропустить встречные автомобили. В это время в Skoda врезалась следующая за ней Нива. От удара Skoda въехала в KIA, машину, которая замыкала аварийный автопаровоз. Из людей никто не пострадал, транспортные средства получили незначительные повреждения. Комментируя массовое происшествие, в ГАИ отметили, что к ответственности за скорость, выбранную без учета погодных условий, будут привлечены все водители, кроме девушки, которая управляла белым BMW.