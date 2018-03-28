В лучших традициях белорусской сатирической драматургии в Городском Дворце культуры накануне отметили Всемирный день театра



Уйти от политических условий 30-х годов прошлого века и сохранить лучшее, что есть в белорусской драматургии – народный юмор и сатирический взгляд на общественные пороки, которые существуют в любые времена. Такую задачу для себя поставил главный режиссер Мозырского драматического театра Роман Цыркин в своей новой постановке по мотивам пьесы Кондрата Крапивы «Кто смеется последним». К слову, спектакль – это дань памяти еще одному драматургу Евгению Шварцу, которому принадлежит русский перевод пьесы.

Перед глазами возникают колоритные персонажи: настоящие труженики белорусской науки Туляга, в исполнении Михаила Клименко, Черноус, его играет Вадим Дубров; также подхалим Зёлкин, роль исполняет Евгений Кузьминков. Остросоциальная сатира про то, что полезные связи и знакомства с «нужными» людьми порой важнее таланта, порядочности и образованности. Палитра персонажей—благодатная почва для актерского мастерства.

Сюда приходят отдохнуть, забыться о своих проблемах и интересно провести свободное время. Но театр ведь не только служит для развлечения, а зритель давно перестал быть немым свидетелем. Такому нужному общению актеров и зрителей бесспорно необходима профессиональная сцена, которая обязательно появится в обновленном здании Мозырского драмтеатра.

Пока же свои театральные эксперименты актеры Мозырского драмтеатра ставят на сцене Городского Дворца культуры. Собственно, для чего эти эксперименты нужны – вопрос не стоит. Необходимо, чтобы каждая встреча с театром становилась важным событием. Этому, к примеру, способствует появление на сцене ребенка, а также домашнего питомца в спектакле «Кто смеётся последним». К слову, Роман Цыркин в своей постановке предусмотрел роль и для белорусского драматурга, высказаться которому помогает Валерий Шушкевич

Театр начинается с вешалки, но так не хочется, чтобы он заканчивался на актерской игре, потому что продолжает жить благодаря впечатлениям зрителей. И здесь едва ли стоит сомневаться, что эта новая постановка по пьесе «Кто смеется последним» Кондрата Крапивы надолго войдет в репертуар Мозырского драматического театра.