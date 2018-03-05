В Городском дворце культуры в торжественной обстановке подвели итоги социально-экономического развития района за 2017 год

Мероприятие ежегодное. И является главным праздником и важным событием для всех предприятий и организаций района. Около Городского дворца культуры играет живая музыка, здесь многолюдно и … празднично. В фойе работают различные выставки. Свою продукцию представили ведущие предприятия района. «Заря» удивляла мясными деликатесами, «Этанол» презентовал спиртоводочную продукцию, хлебозавод завлекал ароматным запахом выпечки. Выставили свои новинки молокозавод и сользавод. Это только небольшая своеобразная демонстрация потенциала района, который, кстати, известен далеко за пределами Гомельщины.