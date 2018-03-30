В ближайшие дни ожидаются плюсовые температуры. Как сегодня чувствует себя Припять? Достигла ли вода опасного уровня? И что прогнозируют синоптики?

По информации Мозырского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по состоянию на 30 марта уровень воды в Припяти на гидрологическом посту Мозырь, что в районе площади Примостовой, составил 490 см. Вода постепенно стала уходить. За последние двое суток ее уровень стал ниже на 8 см. Наполним, опасным считается подъем воды до 500 см. Похоже, что в этом году критических цифр Припять не достигнет. По наблюдениям синоптиков, в бассейне Припяти снежный покров уже практически отсутствует. Состояние реки пока стабилизировалось. В ближайшие дни ожидаются дожди. Соответственно прогнозируются колебания уровня воды.