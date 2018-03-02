В Беларуси на время нереста запретили ловить щуку, штраф за одну рыбу — 220,5 рубля. Запрет действует до 15 апреля

Хищная пресноводная рыба отправляется в начале весны на нерест. В связи с этим в Беларуси на отлов щуки вводится запрет. Охранные мероприятия применяются на весь период щучьего нереста: по 15 апреля по всем регионам страны, кроме Витебской области, где запрет будет действовать вплоть до 25 апреля включительно. Кроме того, что щука – желанный трофей для любого рыбака, она еще и отличный «чистильщик», регулирующий всех рыбных обитателей, уничтожая малоценные и больные особи. В 2017 году в водоемы по всей стране вселили 3,2 миллиона молодых щук. Наказание за вылов ее во время нереста: административное при штрафе до 50 базовых и уголовная ответственность, если будет нанесен вред более 100 базовых величин. Расчет следующий: 9 базовых за одну пойманную щуку (220,5 белорусского рубля).