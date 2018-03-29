Творческая встреча с мозырской поэтессой Галиной Федосенко

Многие современные школьники в свободное время с головой уходят в гаджеты и ТВ. Вернуть детей к активной жизни и общению, и организовать их досуг в каникулярное время с максимальной пользой. Поставленные задачи в учебных учреждениях решают разными способами.

На встречу с учащимися начальных классов СШ№13 пришла мозырская поэтесса Галина Федосенко. Ее стихи – это кладезь добрых советов и мыслей. Галина Дмитриевна сама по профессии педагог, поэтому общаться с детьми у нее получается и через стихи, и с помощью прозы.

Ребята явно получали удовольствие от общения с позитивной и энергичной поэтессой. Они с удовольствием продолжали стихи Галины Дмитриевны, словно участвуя в их создании, а также голосовали за понравившиеся строки. Очевидно, было и то, что сама Галина Федосенко тоже черпала вдохновение среди своих главных почитателей таланта.