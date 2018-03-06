Строительство жилья, сроки ввод, стоимость. Очередная горячая линия КГК

«Горячую линию» с жителями Гомельской области проведет начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства Комитета государственного контроля Гомельской области Виктор Алексеевич Рунов. Соблюдение заказчиками строительства многоквартирных жилых домов обязательств по срокам и качеству строительства жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, обоснованности стоимости такого строительства, а также порядка рассмотрения обращений граждан по указанным вопросам – один из главных вопросов в центре внимания нашего собеседника. «Горячая линия» состоится 15 марта 2018 г. с 10-00 до 11-30 по телефону в г. Гомеле 8(0232)23-83-91.