Снова в армию…

Более 20 военнообязанных мозырян и жителей соседних районов старше 27-ми лет сегодня вновь отправились в армию. Ближайшие три-четыре недели бравые мужчины проведут в военных частях под Минском и Гомелем, чтобы оживить в памяти служебные навыки. А для некоторых этот опыт станет первым.

Отправку на военные сборы районный военный комиссариат организует, в среднем, восемь раз за год. Получить освобождение можно в редких случаях: по семейным обстоятельствам, на время дневного обучения в университете или колледже и ряду других причин.