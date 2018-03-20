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Телеканал Мозырь

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Рубрика: Новости

Снова в армию…

20 марта 2018, 16:34

Более 20 военнообязанных мозырян и жителей соседних районов старше 27-ми лет сегодня вновь отправились в армию. Ближайшие три-четыре недели бравые мужчины проведут в военных частях под Минском и Гомелем, чтобы оживить в памяти служебные навыки. А для некоторых этот опыт станет первым.
Отправку на военные сборы районный военный комиссариат организует, в среднем, восемь раз за год. Получить освобождение можно в редких случаях: по семейным обстоятельствам, на время дневного обучения в университете или колледже и ряду других причин.

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