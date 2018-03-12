Смертный приговор в отношении мозырского детоубийцы приведен в исполнение. По информации республиканских СМИ, Кирилла Казачка казнили в конце октября прошлого года. К суровому наказанию мужчина был приговорен за убийство 9-летней дочери и 17-летнего сына, которое он совершил в январе 2016 года. По версии следствия, так преступник мстил супруге за желание развестись. После убийства он приехал к женщине и рассказал обо всем. После позвонил в милицию и выбросился с балкона 4-го этажа, чтобы покончить с собой, но выжил. По заключению экспертов, в крови мужчины обнаружилось 2,36 промилле алкоголя. Но он находился во вменяемом состоянии. К смертной казни мозырянина приговорили год назад. Обжаловать приговор в Верховном суде он не стал, и был этапирован в столичное СИЗО, где осужденные ждут расстрела.