Ситуация, когда маршрутка вынуждена стоять 15 минут в ожидании отправления, на рейсе Мозырь-Калинковичи была не редкостью. Что предпринял оператор пассажирских перевозок?

Маршрутные такси должны работать по расписанию. Таковы требования законодательства. На сегодняшний день в Мозыре маршрутки уже ездят по определенному графику. И, если в городе пассажиры перемен особо не заметили, то на маршруте №201 возникали неудобства.

Ситуация, когда полная маршрутка вынуждена стоять 15 минут в ожидании отправления, на рейсе Мозырь-Калинковичи была не редкостью. В сюжете, который прошел в эфире ТКМ в феврале, пассажиры высказывались против нововведения, отстаивая принцип работы «по наполняемости». Резко негативно были настроены и сами перевозчики.

В свою очередь на предприятии «Гомельоблпассажиртранс», которое является единым оператором автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении на Гомельщине, объясняли изменения требованиями закона. Но пообещали в ситуации с 201 маршрутом разобраться.

Сегодня, по мнению оператора, проблема на маршруте Мозырь-Калинковичи снята. Рейсов добавили, интервал движения в пиковые часы с 15 минут сократили до 5. С перевозчиками провели собрания и предупредили об ответственности за срывы рейсов. Пока жалоб и обращений в адрес оператора не поступало.