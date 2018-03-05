Синоптики прогнозируют значительный рост уровня воды в Припяти. Паводок-2018, вполне возможно, побьет рекорд почти 20-летней давности

В Мозырском гидрометеоцентре рассказали о прогнозах на весеннее половодье. Максимальный уровень подъема воды в реке Припять ожидается в пределах 6-ти метров, плюс-минус 75 см. А это значит, что паводок-2018 может стать рекордным за последние 19 лет. Напомним, в 1999 году, когда река выходила из берегов, затапливались частные подворья, парковая зона и даже площадь Примостовая, уровень воды достиг 657-ми сантиметров.

Опасный уровень воды для города – 5 метров. На сегодня он достиг 437-ми сантиметров. Наблюдается ледостав, со средней толщиной льда 23 см. Уровень снежного покрова на реке – 37 см. К возможному преждевременному паводку специалисты готовы уже сегодня. Как скоро начнется разлив реки, в первую очередь, зависит от погодных условий. Ситуация может осложниться в случае резкого потепления

По данным метеорологов, высота снежного покрова в городе также достигает, в среднем, 37 см. С 1 по 4 марта в Мозыре выпало 25,7 мм осадков, что превышает две декадные нормы. В субботу, 3 марта, было объявлено штормовое предупреждение, и природа полностью оправдала ожидания специалистов: за сутки выпало 13,4 мм снега, при декадной норме 12 мм.

На неделе сильных снегопадов не прогнозируется. Температура будет увеличиваться в среднем на два градуса ежедневно. И к выходным мозырян ожидает 2-3 градуса тепла.