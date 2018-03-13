Сергей Гвоздь – новый председатель Калинковичского райисполкома

Рабочие визиты в подведомственные районы Гомельской области в расписании губернатора Владимира Дворника – явление частое. Но в этот раз в Калинковичи он прибыл с особой, почетной миссией. На второй внеочередной сессии районного Совета депутатов 28-го созыва Владимир Андреевич представил кандидатуру главы Калинковичского райисполкома.

Сергей Гвоздь ранее занимал должность председателя Мозырского районного Совета депутатов. Губернатор области охарактеризовал его как грамотного специалиста, который обладает необходимыми лидерскими качествами и организаторскими способностями. Предложение облисполкома депутаты Калинковичей поддержали единогласно.

Аплодисментами, цветами и почетными грамотами в райисполкоме проводили экс-председателя Ивана Пилипца. Ожидается, что в ближайшем будущем он приступит к работе в другой должности.