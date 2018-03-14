Семинар-совещание, посвященный теме промышленной безопасности

Основные требования промышленной безопасности в области газоснабжения, при эксплуатации объектов подъемных сооружений, обслуживание и ремонт лифтов. Эти и многие другие вопросы обсудили на семинаре-совещании, посвященном теме промышленной безопасности. Место проведения — открытое акционерное общество «Мозырьсоль». Участники мероприятия—работники, ответственные за осуществление производственного контроля и безопасную эксплуатацию объектов, поднадзорных Госпромнадзору. Инициатором семинара выступила мозырская инспекция.

Согласно изменениям законодательства, число проверок Госпромнадзора в разы сократилось. На данный момент упор делается на проведение мер профилактического и предупредительного характера. Ответственное отношение руководителей и работников промышленных предприятий к исполнению своих служебных обязанностей, строгое выполнение технических нормативных и правовых актов. Только таким путем можно избежать несчастных случаев на производстве.

Семинар-совещание состоял из двух частей: теории и практики. В рамках тематического профилактического мероприятия его участники познакомились с процессом производства соли и воочию увидели, как обстоят дела с промышленной безопасностью на одном из ведущих предприятий республики.