Сдавать жильё на короткий срок теперь можно по устной договорённости

Президентским указом № 103 упрощены требования к сдаче в аренду жилых помещений физическими лицами. Соответствующий документ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 5 марта. В частности, документом упрощаются требования, установленные жилищным законодательством, к форме договоров о предоставлении принадлежащих физическим лицам жилых помещений, садовых домиков и дач для краткосрочного проживания иным физическим лицам. Теперь они могут заключаться как в письменной, так и в устной форме. Одновременно исключена обязанность регистрировать такие сделки в местных исполнительных и распорядительных органах.