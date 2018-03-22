С детства готовиться к выбранной профессии. В СШ№ 8 появится класс юридической направленности

В СШ№ 8 к ребятам в форме, которые регулярно оттачивают строевой шаг на импровизированном плацу, уже привыкли. Первый военно-патриотический класс пограничной направленности появился еще в 2016 году. Его партнер и куратор—Мозырский погранотряд. Ребят с детства готовят к тому, чтобы стать профессиональными военными. Физическая подготовка с элементами самообороны, обучение стрельбе из пневматики, изучение правил дорожного движения, углубленное изучение иностранных языков, знакомство со спецификой пограничной службы. А главное—строгая дисциплина, самоорганизованность, понятия о чести и достоинстве настоящего офицера, которые закладываются уже с раннего детства.

В 8 школе готовят не только будущих пограничников, но и будущих военных инженеров. Военно-патриотический класс радиотехнической направленности был открыт в 2017. У ребят свои погоны, шивроны, форма и своя специфика обучения. Упор на математику, физику, кадеты посещают кружок радиодело.

Программа обучения в профильных классах у каждого своя. Но есть и общие принципы: обучить практичным навыкам и воспитать личность—настоящего патриота с активной гражданской позицией.

С этого года здесь будет открыт еще и класс юридической направленности. Куратором класса станет Мозырский районный отдел Следственного комитета. Общая эрудированность, доскональное знание законов, аналитический склад ума, умение складывать факты в единую картину. Профессия следователя не из легких, к тому же это большая ответственность. Поэтому кандидатов в юридический класс ждет жесткий отбор. Прием документов будет осуществлять с 1 по 15 июня.