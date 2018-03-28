Администрация Мозырской детской больницы информирует горожан о том, что с 29 марта изменяются номера телефонов в регистратуре детской поликлиники: 24-63-72, 24-63-73, 24-63-74.

Изменения связаны с модернизацией телефонных сетей и переходом на оптоволокно.