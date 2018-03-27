Пятые по счету «неолимпийские игры» прошли в гимназии им. Я. Купалы.

Защищать спортивную честь родного предприятия участником этой круглогодичной спартакиады точно доводится не впервые, да и их профессиональный стаж насчитывает не одно десятилетие.

В лучших традициях районных спартакиад. Ловкость, точность и скорость в этом году помогали проявить 9 этапов соревнования. И, конечно же, какое спортивное событие не может обойтись без поддержки болельщиков.

Их возраст слегка за половину века, но они по-прежнему добиваются благосклонности Фортуны. На этот раз пьедестал почета замкнула команда ветеранов Территориального центра социального обслуживания населения, в шаге от победы остановилась команда ветеранов педагогического труда. А первое место завоевали представители ветеранской организации Нефтеперерабатывающего завода.