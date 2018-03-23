Профессиональный праздник в воскресенье, 25 марта, отметят работники сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

По традиции лучших работников отрасли и ветеранов труда в канун праздника награждают почетными грамотами. Торжественное мероприятие состоялось во Дворце культуры нефтепереработчиков.

Жилищно-коммунальная жизнь района сосредоточена сегодня на государственном предприятии «Мозырский райжилкомхоз». Здесь трудятся более двух тысяч человек. В первую очередь, деятельность предприятия направлена на качественное предоставление услуг ЖКХ, выполнение текущего и капитального ремонта жилфонда и выполнение работ по благоустройству города. В 2017-м райжилкомхоз может заслуженно гордиться отсутствием задолженностей по платежам в бюджет и своевременной выплатой заработной платы сотрудникам. В структуре организации – семь цехов. В том числе, транспортный и столярный, жилищного и теплового хозяйства, по санитарной очистке и благоустройству. Если в ближайшие выходные вам придется столкнуться с работниками сферы ЖКХ или бытового обслуживания, не забудьте улыбнуться и поздравить их с праздником!