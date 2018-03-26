Профессиональный праздник отметили работники сферы жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания

Всё воскресенье, 25 марта, искренние поздравления принимали люди, которые делают нашу жизнь теплее и комфортнее, а город – уютнее и краше. Свой профессиональный праздник отмечали работники сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Организовать многопрофильный, доступный и при этом качественный сервис – задача не простая. Сегодня в Мозыре с ней справляются более двух тысяч человек, занятых в отрасли.

В большом зале Дворца культуры нефтепереработчиков в канун праздника собрались сотни людей. Поздравить коммунальщиков традиционно пришли представители районной власти.

Благодарностей за плодотворный труд на торжественном мероприятии удостоились более восьмидесяти человек. В присутствии родных, коллег и друзей, один за другим они поднимались на сцену под гром аплодисментов.

Бесперебойная подача воды и тепла, благоустройство улиц и площадок, озеленение и санитарная очистка. Это лишь часть задач, с которыми справляются коммунальщики. Быть лучшим в своей профессии, безусловно, почетно и приятно. Но для большинства сотрудников «Мозырского райжилкомхоза» важнее, чем грамоты, улыбки горожан и отсутствие жалоб.