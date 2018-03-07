Каждая мама знает, как сложно, порой выкроить свободное время, на процедуры по уходу за собой. Особенно, когда на руках – совсем крохотный малыш. В преддверии 8 марта активисты общественного объединения РАНО организовали благотворительную акцию «Мамина весна». Ее главные героини – женщины, чьи дети родились раньше срока.
Искрящийся под пробивающимися лучами солнца снежный покров, фото- и видеокамеры и красивая девушка в воздушном платье в центре. Проезжающие мимо водители могли решить, здесь происходит съемка для очередной модной истории. Но для мозырянки с лучезарной улыбкой такая фотосессия – редкий подарок в череде сложных будней. Ольга Майстрович – участница проекта «Мамина весна», который активисты общественного объединения РАНО организовали для мам, чьи детки родились раньше срока. Сыну Ольги Мише – всего один год и восемь месяцев. Несмотря на трудности, мама маленького «торопыжки» знает, Мише нужна сильная поддержка, а ей – максимум уверенности. И такой подарок от волонтеров – макияж, прическа, фотосессия, — самый лучший повод еще раз напомнить себе, что все женщины – прекрасны! Смахнув резко набежавшую слезу, Ольга начнет позировать. Сначала неуверенно, потом – все больше раскрепостится. На память и она, и другие участницы проекта получат замечательные фотоснимки. Благодаря неравнодушным волонтерам, фотографам, визажистам, мастерам по прическам и маникюру, в душе сильных мам обязательно расцветет весна!
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер.
Проект «Мамина весна»
Каждая мама знает, как сложно, порой выкроить свободное время, на процедуры по уходу за собой. Особенно, когда на руках – совсем крохотный малыш. В преддверии 8 марта активисты общественного объединения РАНО организовали благотворительную акцию «Мамина весна». Ее главные героини – женщины, чьи дети родились раньше срока.