Проект «Мамина весна»

Каждая мама знает, как сложно, порой выкроить свободное время, на процедуры по уходу за собой. Особенно, когда на руках – совсем крохотный малыш. В преддверии 8 марта активисты общественного объединения РАНО организовали благотворительную акцию «Мамина весна». Ее главные героини – женщины, чьи дети родились раньше срока.

Искрящийся под пробивающимися лучами солнца снежный покров, фото- и видеокамеры и красивая девушка в воздушном платье в центре. Проезжающие мимо водители могли решить, здесь происходит съемка для очередной модной истории. Но для мозырянки с лучезарной улыбкой такая фотосессия – редкий подарок в череде сложных будней. Ольга Майстрович – участница проекта «Мамина весна», который активисты общественного объединения РАНО организовали для мам, чьи детки родились раньше срока. Сыну Ольги Мише – всего один год и восемь месяцев. Несмотря на трудности, мама маленького «торопыжки» знает, Мише нужна сильная поддержка, а ей – максимум уверенности. И такой подарок от волонтеров – макияж, прическа, фотосессия, — самый лучший повод еще раз напомнить себе, что все женщины – прекрасны! Смахнув резко набежавшую слезу, Ольга начнет позировать. Сначала неуверенно, потом – все больше раскрепостится. На память и она, и другие участницы проекта получат замечательные фотоснимки. Благодаря неравнодушным волонтерам, фотографам, визажистам, мастерам по прическам и маникюру, в душе сильных мам обязательно расцветет весна!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер.