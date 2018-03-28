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Рубрика: Новости

Премьерный спектакль в пятницу, 30 марта, представят артисты народного молодежного театра «Легион»

28 марта 2018, 16:35

Вечер пятницы, 30 марта, приятно проведут поклонники творчества народного молодежного театра «Легион». Широкой публике актеры представят премьеру – спектакль «Жизнь прекрасна» по пьесе советского драматурга Эрдмана «Самоубийца». По сюжету события происходят в коммунальной квартире, где главный герой живет с женой и тещей. Это острая комедия о надеждах «маленького» человека и его желании «устроиться в мире». Зрителей, которые придут на спектакль, ждут приятные впечатления. Они увидят новые неожиданные лица и спектакль с очень сильной драматургией.

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