Повышенная нагрузка на электросеть может привести к пожару

19 марта на улице Чехова загорелся жилой дом. Сообщение о происшествии поступило в Мозырское районное подразделение МЧС около 6 часов утра. К месту вызова было направлено сразу 4 пожарных аварийно-спасательных автомобиля. К моменту прибытия спасателей кровля строения была охвачена огнем. Люди, которые на момент возгорания находились внутри, смогли самостоятельно выбраться из горящего строения. Пожар был ликвидирован в течение получаса. Одна из рассматриваемых версий появления огня – нарушение правил эксплуатации электросетей и оборудования.