Белстат к Международному женскому дню нарисовал портрет среднестатистической белоруски. По предварительным данным, на начало 2018 года в Беларуси проживет более 5 млн. женщин. Это более 53% от общей численности населения). Большинство –

в городах и поселках городского типа (79%).

Средний возраст женщины в Беларуси на начало 2017-го составил 42 с половиной года. Причем, в городах женское население значительно моложе, чем в сельской местности. В настоящее время без представительниц прекрасного пола невозможно представить себе ни одну сферу жизни общества и государства. Половина работающих в организациях республики – женщины. В меньшей степени они представлены в промышленности, сельском, лесном и рыбном хозяйстве, на транспорте, в строительстве. Зато женщины доминируют в таких видах экономической деятельности, как здравоохранение и соцуслуги, образование, финансовая и страховая деятельность, услуги по временному проживанию и питанию, оптовая и розничная торговля, творчество, спорт, развлечения и отдых, госуправление, профессиональная, научная и техническая деятельность. В 2017 году в брак вступили более 66 тыс. женщин, из них 46 тыс. — впервые. Средний возраст невест увеличился до 26 лет. Около 1 тыс. женщин вышли замуж в возрасте старше 60 лет. По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, женщины являются активными интернет-пользователями. Самые активные из них – девушки в возрасте 16-24 лет.