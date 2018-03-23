Подготовку сельхозорганизаций к весенне-полевым работам, а также состояние производственного травматизма обсудили районные власти на итоговом заседании

Ежемесячное итоговое заседание исполкома началось с приятных моментов. Начальнику Мозырского ГРОЧС Александру Чигеру председатель райисполкома вручила почетную грамоту. С профессиональным праздником поздравили главу «Мозырского райжилкомхоза» Петра Хамутовского.

Собравшейся широкой аудитории – членам райисполкома, главам служб и отделов, руководителям и представителям предприятий и организаций всех форм собственности — Елена Павлечко официально сообщила о новых назначениях в районе. Мозырский районный Совет депутатов теперь возглавляет Валентина Назаренко. К обязанностям в качестве первого заместителя председателя Мозырского райисполкома с 20 марта приступила Елена Каленик.

О ходе подготовки к весенне-полевым работам на заседании докладывали руководители сельскохозяйственной отрасли.

Погодные условия в сезоне-2018 затянули старт весенне-полевых работ. К подкорме озимых, внесению минеральных и органических удобрений аграрии Мозырского и Наровлянского районов приступят позже запланированного. И, тем не менее, с поставленными задачами обещают справиться на все 100 процентов.

Второй вопрос на повестке дня – производственный травматизм. Специалисты говорят о снижении печальной статистики. В 2017 году в Мозырском районе на производстве произошло 7 несчастных случаев с тяжелыми последствиями, один человек погиб. Среди основных причин ЧП с работниками называют пресловутый «человеческий фактор», а также формализм при проведении инструктажа и проверке знаний в области охраны труда, халатное отношение руководителей и специалистов к своим обязанностям, нарушение трудовой дисциплины.