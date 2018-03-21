По новым правилам. В Гомельской области с заявлением об организации регулярных междугородных маршрутов уже обратились 9 перевозчиков

В Гомельской области намерены работать на регулярных междугородных маршрутах 9 частных перевозчиков.

По информации БЕЛТА, на предприятие «Гомельоблпассажиртранс» с заявлением об организации регулярных междугородных маршрутов уже обратились 9 частников. Цифра продолжает расти.

Предприятие выполняет функции единого оператора автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении по Гомельской области. Перевозчики, обратившиеся с заявлениями, планируют курсировать по направлениям Гомель-Мозырь, Гомель-Светлогорск, Гомель-Минск, Мозырь-Наровля, Копаткевичи-Минск, Петриков-Минск.

Среди тех, кто принял решение работать по новым правилам, и несколько мозырских перевозчиков. Горожане смогут пользоваться услугами «СМАЙЛБУС», «Бествей», индивидуального перевозчика по маршруту «Мозырь-Наровля».

Сейчас согласовываются расписания движения для этих перевозчиков. До проведения конкурса, который пройдет в мае, с ними будут заключены временные договоры. В случае победы в нем частники получат право осуществлять перевозки на срок до пяти лет.

Также в «Гомельоблпассажиртрансе» выразили уверенность, что количество частных перевозчиков, желающих работать на междугородных маршрутах по правилам обновленного закона о транспорте и автомобильных перевозках, будет увеличиваться.

Специалисты предприятия проводят разъяснительную и информационную работу: на встречах, при поступлении звонков объясняют нюансы перехода на новые условия работы.