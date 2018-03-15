В большом зале Мозырского райисполкома принимаются судьбоносные для региона решения, здесь традиционно собираются взрослые — руководители предприятий и организаций. Но раз в год на почетную и символичную церемонию сюда приглашают лучших представителей молодого поколения. Сегодня, в День Конституции, этот зал заполнился любознательными, местами смешливыми, местами серьезными детскими лицами.

Главными героями республиканской акции «Мы – граждане Беларуси!» стали несколько десятков мозырских школьников. Победители олимпиад и фестивалей, юные спортсмены и волонтеры, будущие ученые и изобретатели получили первые паспорта.

Традиционно паспорта ребята получают из рук руководителей законодательной и исполнительной власти, общественных деятелей и других заслуженных, авторитетных жителей региона.

Вместе с паспортом – цветы и памятные сувениры от общественных организаций. Творческий подарок — патриотические музыкальные номера от ровесников.