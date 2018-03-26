Передвижной штаб по оказанию помощи пострадавшим в случае паводка создан в Гомельской области. Штаб развернулся на базе Белорусского общества Красного Креста

В последние дни паводковая ситуация—тема №1 в Беларуси. По информации Мозырского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на реках Гомельщины отмечаются колебания уровней воды. По состоянию на 9 утра 26 марта на Припяти у г. Мозырь вода находится на пойме, а ее уровень составил 481 см. До опасного уровня в 500 см. уже недалеко, всего 19 см. Только за прошедшие сутки вода поднялась на 14 см. На опасный уровень Припять вышла в районе Петрикова и у д. Черничи.

Волонтеры Красного креста готовы прийти на помощь пострадавшим в случае паводка. В Гомельской области развернут передвижной штаб, создан запас продуктов, воды, одеял, теплых вещей и обуви. Также в арсенале — лодки, палатки, генераторы, спасательные жилеты. Отряд быстрого реагирования уже заступили на дежурство. В первую очередь гуманитарную помощь получат многодетные семьи, одинокие пенсионеры и инвалиды в Житковичском, Петриковском и Мозырском районах.

По прогнозам, в области вероятны подтопления в 16 районах, паводок может затронуть 101 населенный пункт, 29 садовых товариществ. На реках бассейна Припяти и в нижнем течении Днепра максимальные уровни воды превысят средние многолетние значения.