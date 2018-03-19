Оптового поставщика насвая из Мозыря задержали оперативники на выезде из Гомеля

27-летнего мозырянина с крупной партией насвая задержали гомельские оперативники. Спецоперацию планировали тщательно. Госавтоинспекторы остановили автомобиль, в котором находился молодой человек. Сотрудники отряда милиции особого назначения произвели силовой захват. В итоге, изъято почти 34 килограмма некурительного табачного изделия. До решения суда задержанный помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 40 базовых величин штрафа или административный арест. Кстати, это не первое задержание мозырянина, которого уже можно смело назвать оптовым торговцем насваем. Так, в феврале этого года у него было изъято 290 килограммов некурительного табачного изделия, а в ноябре 2017 он же пытался провезти 120 килограммов незаконного груза в рейсовом автобусе «Москва — Мозырь».