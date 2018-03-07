Очередное звание в мирное время. Капитан медицинской службы запаса Мартинович

В профилактории «Сосны» – военный комиссар Мозырского, Ельского и Наровлянского районов Виталий Кобраль. Полковник приехал не на оздоровление, а с приятной и почетной миссией –

вручить новые погоны и зачитать выписку из приказа Министра обороны «О присвоении очередного воинского звания «капитан медицинской службы запаса» директору санатория Вадиму Мартиновичу. Вадим Сергеевич – высококвалифицированный врач с многолетним не только медицинским стажем, но и руководящим опытом. Как признался сам виновник торжества, Дай Бог, чтобы никогда не стал начальником медицинской службы территориальных войск Мозырского района. Ведь такая смена должностей произойдет только в случае войны.

Для справки, служба в запасе – резерв, предназначенный для комплектования вооруженных сил на военное время. В случае угрозы суверенитету страны военнообязанные призываются в ряды действующей армии. Таким образом, армия увеличивается в разы и становится мощнее. Только в Мозырском районе на данный момент числится около полутора тысяч офицеров запаса.