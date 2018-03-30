Обучающий семинар по вопросам охраны труда

Перенять полезные навыки, получить дельные советы по устранению недочетов, освежить в памяти законодательную базу. С такими целями представителей районных предприятий и организаций приглашают на обучающие семинары. На нынешнем мероприятии обсуждали состояние производственной и трудовой дисциплины и типичные нарушения. Но главная тема – аттестация рабочих мест по условиям труда.

По-прежнему, в центре внимания вышестоящих руководителей – вопрос производственного травматизма, безопасные условия работы. Требования по их обеспечению выдвигаются жесткие. К слову, сразу два мозырских предприятия – ОАО «Беларускабель» и комбинат школьного питания – стали победителями областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда на Гомельщине.