Необычное зимнее поздравление с 8 марта для односельчанок подготовил Иван Бойко, житель деревни Нагорные

Главная деревенская достопримечательность и основная тема для обсуждения в ближайшем сельском магазине. Первый снеговик появился еще в начале февраля стараниями Ивана Бойко. На то, чтобы справиться с обильными снегопадами, ушло несколько часов. Вместе с односельчанами решили, что снегу негоже пропадать зря. Так появилась первая зимняя красавица. Всей деревней выбирали имя. Остановились на «Василисе».

Центральная деревенская улица, а также соседство с продуктовым магазином помогли «Василисе» найти своих первых зрителей. Известность к «Василисе» пришла с публикацией «Жыцця Палесся». После в деревню приезжали и столичные журналисты. Все это привело к тому, что четырехметровой барышне недолго суждено было скучать в одиночестве. Следующих снегопадов как раз хватило на новую инсталляцию, ее и решили приурочить к весеннему празднику.

Вместе со своими подружками Василиса внушительно возвышается над своими посетителями, безуспешно сражаясь с непогодой, чем продолжает доставлять хлопоты своим защитникам. О своей скорой утрате Иван Иванович не переживает, признается, самое важное, что Василиса помогла ему найти единомышленников, а значит уже в скоро в деревне Нагорные могут появиться новые достопримечательности.